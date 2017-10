Nieuws: [Upd.] Horizon Zero Dawn met GOTY uitgave

Door Rene Groen op 05-10-2017 om 14:14 Afgelopen maart verscheen er een pareltje op de PlayStation 4 in de vorm van Horizon: Zero Dawn, afkomstig van de Nederlandse studio Guerrilla Games. Heb je de game nog niet gespeeld, dan doe je er goed aan om nog heel even te wachten. [Update:] Lang hoefden we niet te wachten op de officiële bevestiging. Op 5 december verschijnt de Complete Edition voor een bedrag van €49.99 en bevat de hoofdgame, de uitbreiding The Frozen Wilds en alle content die beschikbaar was in de Digital Deluxe Edition.







[Oorspronkelijk bericht:] Volgende maand verschijnt de uitbreiding The Frozen Wilds en het lijkt erop dat we een bundel gaan zien waarin de hoofdgame met de uitbreiding gebundeld zal worden. Retailer Play-Asia heeft deze Game of the Year uitgave alvast in haar database opgenomen met een releasedatum van 5 december, een officiële bevestiging is er echter nog niet.



Horizon Zero Dawn Game of the Year Edition listed on Play-asia https://t.co/VNp2FJhhi3 pic.twitter.com/7wgzUYM6Fa — Wario64 (@Wario64) 3 oktober 2017 Lang hoefden we niet te wachten op de officiële bevestiging. Op 5 december verschijnt de Complete Edition voor een bedrag van €49.99 en bevat de hoofdgame, de uitbreiding The Frozen Wilds en alle content die beschikbaar was in de Digital Deluxe Edition.Volgende maand verschijnt de uitbreiding The Frozen Wilds en het lijkt erop dat we een bundel gaan zien waarin de hoofdgame met de uitbreiding gebundeld zal worden. Retailer Play-Asia heeft deze Game of the Year uitgave alvast in haar database opgenomen met een releasedatum van 5 december, een officiële bevestiging is er echter nog niet. Tweeten



Andere berichten over Horizon: Zero Dawn [21-08-2017] [GC] Horizon: Zero Dawn makkelijker na patch [13-08-2017] Horizon: Zero Dawn krijgt Funko Pop! figuren [18-07-2017] Horizon Zero Dawn patch pakt problemen aan [06-07-2017] Horizon patch voegt New Game+ optie toe [16-06-2017] [E3] Horizon DLC kent nieuw gebied [17-04-2017] VPRO documentaire over Horizon: Zero Dawn [22-03-2017] Horizon krijgt 1.10 patch met nieuwe features [16-03-2017] Horizon: Zero Dawn globaal 2.6M keer verkocht [12-03-2017] Horizon: Zero Dawn [03-03-2017] Tallnecks uit Horizon wandelen door Amsterdam [28-02-2017] Veertigtal minuten Horizon: Zero Dawn [27-02-2017] Horizon: Zero Dawn in tweetal trailers [26-02-2017] NOS blikt achter de schermen bij Horizon: Zero Dawn [26-02-2017] Crafting centraal in Horizon: Zero Dawn video [25-02-2017] Horizon: Zero Dawn in launchtrailer en meer [18-02-2017] Viertal video's Horizon: Zero Dawn [14-02-2017] Nieuwe beelden Horizon: Zero Dawn [13-02-2017] TV-spot Horizon: Zero Dawn [12-02-2017] Horizon demonstreert Behemoth en Stormbird [09-02-2017] Horizon: Zero Dawn laat machines zien [07-02-2017] Horizon: Zero Dawn toont Photo Mode [05-02-2017] Behind the Scenes met Horizon: Zero Dawn [01-02-2017] Uitgebreide blik op Horizon: Zero Dawn [31-01-2017] [Upd.] Horizon: Zero Dawn is Gold [25-01-2017] Horizon: Zero Dawn komt in PS4 bundel [12-01-2017] Story Trailer Horizon: Zero Dawn [08-01-2017] Kojima speelt met Horizon: Zero Dawn LEGO [15-12-2016] Horizon duikt in Aloy's verleden [03-12-2016] Horizon: Zero Dawn laat wildleven zien [20-10-2016] Horizon: Zero Dawn met Developer Diary 14:17 Extinction laat eerste gameplay zien

14:10 Stranger Things lanceert gratis game Reacties (2) Pagina: 1 Redneckerz (Redacteur) op 03-10-2017 om 17:31 [Niv: 190 / Exp: 9496] Voor dergelijke grote titels kan je ook haast niet anders verwachten.

Gast (37.153.217.xxx) op 04-10-2017 om 07:11 Inderdaad, de enige reden waarom ik HZD nog niet gekocht hebt. Een jaartje later is er een GOTY uitgave met alle DLC, voor dezelfde prijs.

Pagina: 1

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Horizon: Zero Dawn Type: Game Releasedatum: 01-03-2017 Ontwikkelaar: Guerrilla Games Uitgever: Sony Interactive Entertainment Media:















Meer media Artikelen Games Forum