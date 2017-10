Nieuws: South Park met ‘I am the Fart’-competitie

Door Rene Groen op 03-10-2017 om 15:33 De ‘I am the Fart’-competitie is een unieke wedstrijd waar de gelukkige winnaar op een heel speciale manier deel uit gaat maken van de nieuwe videogame South Park: The Fractured But Whole. Het geluid van de scheet van de winnaar wordt namelijk gebruikt voor de dodelijke en krachtig ruikende ‘wapens’ van hoofdrolspeler de New Kid.



Deze nooit eerder vertoonde competitie is gecreëerd om de South Park: The Fractured But Whole spelerservaring te verrijken en anderen kennis te laten maken met het universum van de game. I am the Fart is samen met Buzzman ontwikkeld, precies een jaar na de creatie van de inmiddels legendarische Nosulus Rift, een favoriet onder fans van South Park.



De wereldwijde ‘I am the Fart’-competitie start op 2 oktober en de resultaten worden gepubliceerd op 23 oktober 2017.





Deze wereldwijde competitie loopt van 2 oktober tot 16 oktober 2017. De geurige kandidaten hoeven slechts één video te plaatsen op de I Am The Fart website waarin ze hun speciale kunstje laten zien. De jury bestaat uit leden van de San Francisco Studio waar de game wordt ontwikkeld, de befaamde Mr Methane en een vertegenwoordiger van South Park Digital Studios. Na de inzendingsperiode kiest deze jury een winnaar die vervolgens af mag reizen naar Ubisoft San Francisco om zijn of haar (scheet)geluid op te nemen voor in de game.



Titel: South Park: The Fractured But Whole Type: Game Releasedatum: 17-10-2017 Ontwikkelaar: Ubisoft Uitgever: Ubisoft Media:















