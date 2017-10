The LEGO Ninjago Movie Video Game Blue Reflection Final Fantasy IX Gamed Gamekalender Oktober 2017 Nieuws: PlayStation VR model krijgt een update

Door Rene Groen op 02-10-2017 om 18:21 Bron: PlayStation Blog Modelnummer CUH-ZVR2 zegt je waarschijnlijk niets, toch kondigt Sony vandaag aan dat dit verwijst naar een update van diens huidige PlayStation VR model.



De prijs van de PlayStation VR zal gelijk blijven en een Europese releasedatum is nog niet gegeven, wel weten we dat het nieuwe model op 14 oktober in Japan zal worden uitgebracht.



De hardware update bevat een update in het design, waardoor er een integratie is van de stereo koptelefoon binnen de headset, alsmede een dunnere, gestroomlijnde connectiekabel. Hiernaast is er een update doorgevoerd in de Processor Unit voor HDR. Hierdoor kun je HDR-content op de PlayStation 4 afspelen op je TV zonder de Processor Unit die tussen de TV en de PlayStation 4 zit te ontkoppelen. Helaas kun je de nieuwe Processor Unit niet gebruiken in het oude model, de kabels van het oude CUH-ZVR1 model en de nieuwe CUH-ZVR2 uitgave zijn namelijk verschillend.De prijs van de PlayStation VR zal gelijk blijven en een Europese releasedatum is nog niet gegeven, wel weten we dat het nieuwe model op 14 oktober in Japan zal worden uitgebracht. Tweeten



Titel: PlayStation VR Type: Hardware Releasedatum: 13-10-2016 Ontwikkelaar: Sony Interactive Entertainment Uitgever: Sony Interactive Entertainment Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum