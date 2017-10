The LEGO Ninjago Movie Video Game Blue Reflection Final Fantasy IX Gamed Gamekalender Oktober 2017 Nieuws: [PGW] Sony komt met nieuwe aankondigingen

Door Rene Groen op 02-10-2017 om 18:14 Bron: PlayStation Blog Eind deze maand zal de Paris Games Week plaatsvinden en ook Sony is van de partij. Ze doen dit niet alleen voor de gezelligheid maar komen ook met de nodige aankondigingen. Op 30 oktober zal Sony namelijk een PlayStation Live evenement houden waarin ze met updates komen van hun plannen en nieuwe PlayStation 4 en PlayStation VR titels zullen presenteren. De presentatie zal tegen die tijd live te volgen zijn via de PlayStation website, Twitch, YouTube en Facebook. Tweeten



