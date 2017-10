Nieuws: Korte video toont Mario in kostuums

Door Rene Groen op 02-10-2017 om 18:11 Mario en zijn pet zijn onafscheidelijk, toch werpt hij er in Super Mario Odyssey af en toe met de pet naar. Dit doet hij met een goede reden, het is namelijk een ideaal opstapje en een perfecte manier om je in een ander te verplaatsen. Dit zien we ook terug in een korte video. Tweeten



