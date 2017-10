Nieuws: Tweetal screenshots Left Alive

Door Joni Philips op 01-10-2017 om 09:08 Bron: Gematsu Ontwikkelaars van Armored Core en Metal Gear Solid combineren hun kracht met Square-Enix voor de ontwikkeling van de Survival Shooter Left Alive voor PC en PlayStation 4. De game in het Front Mission universum draait rond verschillende mecha's, waarbij er een oorlog is ontstaan tussen verscheidene facties.

