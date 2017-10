Nieuws: Debuuttrailer Soukou Musume

Door Joni Philips op 01-10-2017 om 09:09 Bron: Gematsu Ontwikkelstudio DMM Games werkt onder leiding van Level-5 aan een nieuwe uitbreiding voor de Little Battlers eXperience serie. Soukou Musume alias Armored Girls wordt een Role Playing Game waarin allerlei knappe dames gaan vechten met behulp van onderdelen van Little Battler eXperience robots die ze zelf dragen. De game debuteert als browsergame, maar komt eveneens naar iOS en Android. Tweeten



