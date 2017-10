Nieuws: Debuuttrailer Memories Off: Innocent Fille

Door Joni Philips op 01-10-2017 om 09:08 Bron: Gematsu Ontwikkelstudio 5pb Games keert eindelijk terug naar hun Memories Off franchise, dat in 2009 zijn voorlopig laatste uitbreiding kende. Memories Off: Innocent Fille wordt een gloednieuwe Visual Novel voor PC, PlayStation 4 en PlayStation Vita.



Tweeten



Andere berichten over Memories Off: Innocent Fille 09:08 Nieuwe plaatjes School Girl Zombie Hunter

09:08 City Shrouded in Shadow toont monsters Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.