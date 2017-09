Nioh: Bloodshed's End Danganronpa V3: Killing Harmony Hidden Dragon Legend NBA Live 18 Review: Nioh: Bloodshed's End

Door Joni Philips op 29-09-2017 om 05:36 Bron: Gamed Met Bloodshed's End lanceerde Team Ninja deze week een sluitstuk voor hun succesvolle actiegame Nioh. Meer dan tien jaar nadat de game voor het eerst werd aangekondigd, wordt op deze manier een einde gebracht aan de titel. En dankzij Bloodshed's End hebben we hier te maken met een fantastisch eindpunt.





In deze modus kies je een zone waar je wordt geconfronteerd met allerlei gevaarlijke bazen. Als je faalt tegen deze bazen, dan gaat je progressie verloren. Haal je het echter, dan voel je jezelf uitermate trots en word je stevig beloond. Dit is onder andere het geval met 'defiled' voorwerpen die sterker worden naarmate je het langer volhoudt in de Abyss zonder deze te verlaten. Daarvoor zul je echter goed moeten opletten, zeker wanneer je het einde van de Abyss nadert. Team Ninja acht de kansen van de speler – mensen die dus eerdere uitdagingen in Nioh perfect overleefd hebben – daar zo laag dat je hier speciaal met drie spelers aan de slag kunt! En dat is absoluut nodig...



Voor je daaraan begint, zul je echter de nieuwe missies willen uitspelen. Deze brengen William namelijk terug naar Osaka waar hij deelneemt aan de grootschalige zomeroorlog, waar ook zijn grote vriend Hattori Hanzo een rol zal spelen. Deze campagne is niet alleen verhaalmatig interessant, ze bereikt ook in opbouw een hoog niveau door een verhoogde focus op baasgevechten met enkele confrontaties die je even zullen bij blijven. Er zijn ietwat te veel mensachtige bazen, maar ook meer unieke creaturen zullen je te lijf gaan. Tegelijkertijd mogen ook de omgevingen wat aandacht verdienen, de landschappen doen je af en toe eens gapen.





Je kunt Bloodshed's End op zijn eentje aanschaffen, maar indien je interesse hebt, koop je eigenlijk best de Season Pass waarbij je een kleine besparing hebt ten opzichte van het individueel aanschaffen van de drie pakketten. Defiant Honor en Dragon of the North zijn namelijk eveneens de moeite waard, hoewel Bloodshed's End dankzij de Abyss ongetwijfeld het beste van de drie pakketten is. Als je Nioh zelf ook nog niet hebt gekocht, dan kun je ook meteen gaan voor de Complete Edition. Deze versie van het spel combineert Nioh en diens drie downloadbare uitbreidingen in één groot pakket wanneer het binnen enkele maanden verschijnt. We hebben ondertussen al lang duidelijk gemaakt waarom dat een goed idee is. Beoordeling 90 Nioh: Bloodshed's End is een prachtig sluitstuk voor de Nioh ervaring. Team Ninja weet ons nog steeds te verrassen met een game die we al door en door dachten te kennen. Dit pakket brengt namelijk niet alleen meer van hetzelfde, maar met The Abyss is er ook een nieuwe modus die de uitdaging naar een nog hoger niveau tilt. En dat is toch iets wat fans van het eerste uur nu wilden om afscheid te nemen.



Titel: Nioh: Bloodshed's End
Type: Game
Releasedatum: 26-09-2017
Ontwikkelaar: Team Ninja
Uitgever: Sony Interactive Entertainment





