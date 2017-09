Pokémon Gold Packshot Sunday - Deel 215 Metroid: Samus Returns Packshot Sunday - Deel 214 Nieuws: Shaman Trailer Etrian Odyssey V: Beyond the Myth

Door Joni Philips op 29-09-2017 om 05:37 Bron: Nintendo Everything Ontwikkelstudio Atlus werkt momenteel aan Etrian Odyssey V: Beyond the Myth, een Nintendo 3DS Dungeon RPG waarin vier rassen vredig proberen samen te leven. Het is aan de speler om een eigen karakter te maken en ten strijde te trekken in deze wereld. Tweeten



Titel: Etrian Odyssey V: Beyond the Myth Type: Game Releasedatum: TBA 2017 Ontwikkelaar: Atlus Uitgever: Atlus Media:

