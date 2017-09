Nioh: Bloodshed's End Pokémon Gold Danganronpa V3: Killing Harmony Hidden Dragon Legend Nieuws: Dead Rising 4 demonstreert verbeteringen

Door Joni Philips op 29-09-2017 om 05:35 Bron: Gematsu Ontwikkelhuis Capcom bracht hun zombiegame Dead Rising 4 in eerste instantie exclusief naar PC en Xbox One, maar de game komt nu eveneens naar PlayStation 4, inclusief verschillende verbeteringen. Deze verbeteringen, die middels een patch ook naar PC en Xbox One komen, staan centraal in onderstaande trailer. Tweeten



