Pokémon Gold Packshot Sunday - Deel 215 Metroid: Samus Returns Packshot Sunday - Deel 214 Review: Pokémon Gold

Door Stefan van B op 29-09-2017 om 05:35 Bron: Gamed Nintendo is de afgelopen jaren druk bezig om gamers te verleiden hun eigen nostalgie te verkopen. Het is een marketingtechniek waar ze ontzettend goed in zijn, want Nintendo zal voor velen van ons een groot deel van onze jeugd bezitten. De nieuwste producten in deze lijn zijn de heruitgaven van games die tot de beste sequels aller tijden behoren: Pokémon Gold en Silver.





Ten eerste werden er een honderdtal nieuwe Pokémon geďntroduceerd, waardoor er in totaal 251 te vangen waren. De starters Cindaquil, Totodile en Chikorita waren toffe nieuwe monsters die uitgroeiden tot ontzagwekkende vechtersbazen. De andere verschillen waren wat ingrijpender, zo werd er een in-game klok geďntroduceerd. Het verschil tussen dag en nacht was niet enkel een visueel verschil, sommige Pokémon verschenen enkel gedurende een bepaald dagdeel. De introductie van de mobiele telefoon stelde je in staat om bepaalde trainers nogmaals uit de dagen. Er waren tevens nieuwe Pokéballs, Pokémon typen, teelt en eieren. Het meest belangrijke nieuwe aspect was nog wel de toevoeging van kleur, wat de spelbeleving vele malen versterkte. Deze en andere nieuwigheden die ik hier niet allemaal zal opsommen maakten van Gold en Silver misschien wel de meest perfecte Pokémon titels die ooit zijn verschenen.



Sinds afgelopen vrijdag zijn deze twee legendarische titels nu ook in originele vorm speelbaar op de Nintendo 3DS. Geconcludeerd mag worden dat de titels nog niets van hun charme hebben verloren. Het is een ware verademing om weer rond te mogen lopen in Johto, de Pokémon van vroeger te vangen en te genieten van no-nonsense gameplay. Waar recentere games veel afleidingen bieden, zoals schoonheids- en fotowedstrijden, staan in Gold en Silver het avontuur en het voltooien van de Pokédex centraal. Een aspect dat wordt versterkt doordat je – uniek voor de serie – na het voltooien van je Johto avontuur kan doorreizen naar Kanto, waarmee je als het ware twee games in één hebt. Ik zei toch al dat Gold en Silver tot de beste sequels aller tijden behoorden?





De Nintendo 3DS Virtual Console editie brengt ten opzichte van de originele titels enkel een kleine wijziging in het ruilsysteem. Waar vroeger de Game Link Cable gebruikt moest worden om te ruilen, kun je nu via een lokaal draadloos netwerk Pokémon met elkaar ruilen. Het is niet zo dat je net als in de nieuwere titels via het internet kan ruilen. Je zal echt met twee DS systemen bij elkaar moeten komen, zoals je vroeger ook bij elkaar moest komen om te ruilen. Voor €9,99 zijn Pokémon Gold en Silver in de Nintendo eShop verkrijgbaar. Er zijn tevens fysieke uitgaven verschenen, maar deze zijn enkel voor verzamelaars weggelegd. De inhoud hiervan is niet meer dan een downloadcode en kent geen goodies zoals in de Japanse release. Hoe je de game echter ook aanschaft, deze legendarische RPG’s zijn je investering zeker waard. In het voorjaar van 2001 bracht Nintendo deze twee titels in Europa uit op de Game Boy en Game Boy Color. De games spelen zich drie jaar af na de gebeurtenissen uit Pokémon Red en Blue in de Johto regio, wat grenst aan de originele spelwereld Kanto. De premisse van de titel was gelijk aan die van de originelen: wordt de beste trainer van de regio door de leiders van acht verschillende gyms, de Elite Four en de regerend kampioen te verslaan, en versla tussendoor de schurken van Team Rocket. Ondanks deze sterke gelijkenissen wisten Gold en Silver zich echter op enkele essentiële onderdelen te onderscheiden van de eerste Pokémon titels.Ten eerste werden er een honderdtal nieuwe Pokémon geďntroduceerd, waardoor er in totaal 251 te vangen waren. De starters Cindaquil, Totodile en Chikorita waren toffe nieuwe monsters die uitgroeiden tot ontzagwekkende vechtersbazen. De andere verschillen waren wat ingrijpender, zo werd er een in-game klok geďntroduceerd. Het verschil tussen dag en nacht was niet enkel een visueel verschil, sommige Pokémon verschenen enkel gedurende een bepaald dagdeel. De introductie van de mobiele telefoon stelde je in staat om bepaalde trainers nogmaals uit de dagen. Er waren tevens nieuwe Pokéballs, Pokémon typen, teelt en eieren. Het meest belangrijke nieuwe aspect was nog wel de toevoeging van kleur, wat de spelbeleving vele malen versterkte. Deze en andere nieuwigheden die ik hier niet allemaal zal opsommen maakten van Gold en Silver misschien wel de meest perfecte Pokémon titels die ooit zijn verschenen.Sinds afgelopen vrijdag zijn deze twee legendarische titels nu ook in originele vorm speelbaar op de Nintendo 3DS. Geconcludeerd mag worden dat de titels nog niets van hun charme hebben verloren. Het is een ware verademing om weer rond te mogen lopen in Johto, de Pokémon van vroeger te vangen en te genieten van no-nonsense gameplay. Waar recentere games veel afleidingen bieden, zoals schoonheids- en fotowedstrijden, staan in Gold en Silver het avontuur en het voltooien van de Pokédex centraal. Een aspect dat wordt versterkt doordat je – uniek voor de serie – na het voltooien van je Johto avontuur kan doorreizen naar Kanto, waarmee je als het ware twee games in één hebt. Ik zei toch al dat Gold en Silver tot de beste sequels aller tijden behoorden?De Nintendo 3DS Virtual Console editie brengt ten opzichte van de originele titels enkel een kleine wijziging in het ruilsysteem. Waar vroeger de Game Link Cable gebruikt moest worden om te ruilen, kun je nu via een lokaal draadloos netwerk Pokémon met elkaar ruilen. Het is niet zo dat je net als in de nieuwere titels via het internet kan ruilen. Je zal echt met twee DS systemen bij elkaar moeten komen, zoals je vroeger ook bij elkaar moest komen om te ruilen. Voor €9,99 zijn Pokémon Gold en Silver in de Nintendo eShop verkrijgbaar. Er zijn tevens fysieke uitgaven verschenen, maar deze zijn enkel voor verzamelaars weggelegd. De inhoud hiervan is niet meer dan een downloadcode en kent geen goodies zoals in de Japanse release. Hoe je de game echter ook aanschaft, deze legendarische RPG’s zijn je investering zeker waard. Beoordeling 90 Het valt niet te ontkennen dat Pokémon Gold en Silver werkelijk klassiekers zijn. Een argument dat wordt versterkt door de ervaring dat ook zeventien jaar later de games nog werkelijk een genot zijn om te spelen. Zelfs als je door de nostalgie heen prikt heb je nog steeds twee ijzersterke RPG’s met een flinke hoop content en spelplezier. Tweeten



Andere berichten over Pokémon Gold [19-09-2017] Launchtrailer Pokémon Gold & Silver [19-08-2017] Fysieke heruitgaven voor Pokémon Gold en Silver 05:36 Fire Emblem Heroes krijgt extra verhaal

05:35 Dead Rising 4 demonstreert verbeteringen Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Pokémon Gold Type: Game Releasedatum: 06-04-2001 Ontwikkelaar: Game Freak Uitgever: Nintendo Media:







Meer media Artikelen Games Forum