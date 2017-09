Nieuws: Gone Home voor Games with Gold

Door Joni Philips op 28-09-2017 om 05:20 Bron: Eurogamer Abonnees van Xbox Live krijgen maandelijks een nieuwe set gratis games via het Games with Gold programma. Microsoft biedt namelijk steeds voor beperkte tijd een set games aan, die na de 'aanschaf' permanent beschikbaar blijven.

Gone Home (Xbox One)

The Turing Test (Xbox One)

Rayman 3 HD (Xbox 360, Xbox One)

Medal of Honor: Airborne (Xbox 360, Xbox One)

Microsoft brengt voor komende oktober opnieuw een tweetal Xbox One games en een tweetal Xbox 360 games. Tweeten



Reacties (0) Geen reacties gevonden

