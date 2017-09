Nieuws: Engelstalige Lost Sphear gameplaybeelden

Door Joni Philips op 28-09-2017 om 05:20 Bron: Nintendo Everything Debuuttitel I Am Setsuna was een verrassend succes zodat ontwikkelteam Tokyo RPG Factory van Square Enix meteen aan een nieuwe game mocht. Lost Sphear voor PC, PlayStation 4 en Switch is opnieuw een Role Playing Game met een uniek wereld, waarbij het ATB systeem van de vorige titel wel een terugkeert kent middels enkele aanpassingen. Tweeten



Andere berichten over Lost Sphear [25-09-2017] [TGS] Eerste Lost Sphear gameplaybeelden [31-08-2017] Lost Sphear laat ons diens wereld zien [31-05-2017] Lost Sphear in trailer en screenshots [30-05-2017] [Upd.] Tokyo RPG Factory met nieuwe game 05:20 Launchtrailer Yo-kai Watch 2: Psychic Specters

05:20 Openingsvideo Fire Emblem Warriors Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.