Nieuws: Launchtrailer Yo-kai Watch 2: Psychic Specters

Door Joni Philips op 28-09-2017 om 05:20 Bron: Siliconera Consolemaker Nintendo werkt momenteel aan een Westerse release van de Nintendo 3DS-game Yo-kai Watch 2: Psychic Specters, de derde versie van Yo-kai Watch 2 nadat eerder Bony Spirits en Fleshy Souls verschenen. De Level-5 Role Playing Games laten ons jacht maken op geesten, die daarna kunnen gebruikt worden om te vechten tegen andere monsters. Tweeten



Andere berichten over Yo-Kai Watch 2 [01-08-2017] Trailer Yo-kai Watch 2: Psychic Specters [05-04-2017] Reclamespot Yo-Kai Watch 2 [03-02-2017] Yo-Kai Watch 2 komt in april [29-09-2016] Beelden Yo-Kai Watch 2 [23-09-2016] Uurtje Yo-Kai Watch 2 beelden [20-09-2016] Reclamespot Yo-Kai Watch 2 [19-09-2016] Yo-Kai Watch 2 met demobeelden [16-08-2016] Yo-Kai Watch 2 komt in lente 2017 [16-06-2016] [E3] Yo-Kai Watch 2 naar Westen 05:20 Danganronpa V3: Killing Harmony

05:20 Engelstalige Lost Sphear gameplaybeelden Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.