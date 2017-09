Hidden Dragon Legend NBA 2K18 Packshot Sunday - Deel 215 The Coma: Recut Nieuws: LawBreakers dit weekend gratis op PC

Door Rene Groen op 27-09-2017 om 14:16 Afgelopen augustus verscheen LawBreakers, een PlayStation 4 en PC shooter van ontwikkelaar Boss Key Productions. Wanneer je de game nog niet hebt kun je de PC versie dit weekend gratis uitproberen.



Voorafgaande aan de release hadden wij een interview met mede-oprichter en Nederlander Arjan Brussee en deze kun je



Hoewel LawBreakers over het algemeen goed werd ontvangen wist het spel nog niet echt zijn weg richting gamers te vinden. Om dit op te vangen is het spel vanaf morgen tot 2 oktober gratis te spelen en krijg je bij aanschaf een korting van 25 procent. Deze actie is helaas alleen geldig voor de PC en niet voor de PlayStation 4.Voorafgaande aan de release hadden wij een interview met mede-oprichter en Nederlander Arjan Brussee en deze kun je hier nalezen. Tweeten



Titel: LawBreakers Type: Game Releasedatum: 08-08-2017 Ontwikkelaar: Boss Key Productions Uitgever: Nexon Media:















