Shenmue en sequel bij deel drie?

Door Rene Groen op 27-09-2017 om 14:12 Bron: Gamefront De roep om Shenmue III was er al even en dit resulteerde gedurende de E3 van 2015 in de bekendmaking van de game. Ondertussen blijft de roep om remasters van de eerste twee delen hoorbaar en mogelijk zal hier gehoor aan worden gegeven. Yu Suzuki van ontwikkelaar Ys Net heeft in het Britse Official PlayStation Magazine aangegeven dat hij de eerste twee delen graag ziet verschijnen bij de komst van het derde deel. Hij zegt het leuk te vinden om de herinnering van Shenmue en Shenmue II op te halen, mede omdat er verwijzingen zijn in het derde deel. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je door het dorp loopt en een oude man verwijst naar de vorige games.



Shenmue III staat gepland voor het tweede kwartaal van 2018. Tweeten



Titel: Shenmue III Type: Game Releasedatum: TBA Ontwikkelaar: Ys Net Uitgever: Ys Net Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum