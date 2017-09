Nieuws: NFS Payback verwelkomt ons in Fortune Valley

Door Rene Groen op 26-09-2017 om 18:31 Op 10 november worden de motoren gestart en scheurt Need for Speed er vandoor in zijn nieuwe game Payback. De thuishaven van de game is Fortune Valley en om deze plaats alvast te introduceren is er een nieuwe video uitgebracht. Tweeten



Titel: Need for Speed: Payback Type: Game Releasedatum: 10-11-2017 Ontwikkelaar: Ghost Games Uitgever: Electronic Arts Media:

