Nieuws: Uitgebreide blik op Wolfenstein The New Colossus

Door Rene Groen op 26-09-2017 om 17:16 Eind volgende maand verschijnt Wolfenstein II: The New Colussus en diverse media konden het spel alvast aan de tand voelen. Hun indrukken - inclusief SPOILERS - bekijk je in de onderstaande video's.



Andere berichten over Wolfenstein II: The New Colossus [19-09-2017] Gameplay Teaser Wolfenstein II: The New Colossus [14-09-2017] Wolfenstein II: The New Colossus naar Switch [31-08-2017] Wolfenstein II in Blitzmensch TV Clip [24-08-2017] [GC] Oude bekenden in Wolfenstein II [16-08-2017] Double Trouble in Wolfenstein II trailer [10-08-2017] Wolfenstein II zet Amerikanen op dieet [05-08-2017] Blazkowicz trekt ten strijde in rolstoel [01-08-2017] Wolfenstein II toont nieuwe gameplay [27-07-2017] Wolfenstein II: The New Colossus met Season Pass [27-07-2017] Strawberry Milkshake voor Wolfenstein II [14-07-2017] 'German or Else!'-trailer Wolfenstein II [12-07-2017] Wolfenstein II krijgt dik Artbook [17-06-2017] [E3] Wolfenstein II knalt naar vrijheid [15-06-2017] [E3] Wolfenstein kent grootse cast [12-06-2017] [E3] Nieuwe Wolfenstein in oktober [10-06-2017] Amazon meldt Wolfenstein II: The New Colossus [22-10-2016] BJ Blazkowicz hint naar nieuwe Wolfenstein [13-06-2016] [E3] Bethesda hint naar nieuwe Wolfenstein? [24-09-2015] Anya verklapt Wolfenstein vervolg

