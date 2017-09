Nieuws: Attack on Titan 2 naar Europa; niet op Vita

Door Rene Groen op 25-09-2017 om 16:00 Vanuit Japan bereikte ons al eerder het nieuws dat Attack on Titan een sequel krijgt. Gelukkig leren we nu dat Koei Tecmo het spel ook naar het westen zal brengen, echter niet in diens volledige bezetting.





Daar waar de game in Japan op de PC, PlayStation 4, Xbox One en PlayStation Vita zal verschijnen moeten wij het doen zonder laatstgenoemde versie. Als reden geeft de uitgever aan dat ze het platform als zo goed als dood zien in het westen.



15:55 The Chinese Room last een pauze in Reacties (1) Pagina: 1 MaartenL (Redacteur) op 25-09-2017 om 22:39 [Niv: 469 / Exp: 23472] Punt 1:



Nice dat goede anime series games krijgen. Dat ze verdienen ze ook.



Punt 2:



Moet dat dat elke keer een herhaling zijn met super slechte balans en multiplayer/online met een netcode die een aap heeft geschreven?



Doe het gewoon goed en maak het wachten waard of doe het niet. Als der nog eens DLC of season pass rotzooi bijkomt, dan laat het maar zijn...

