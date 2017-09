Ontwikkelstudio Omega Force werkt momenteel aan een opvolger voor hun succesvolle Attack on Titan vechgame Wings of Freedom. De game gaat verder waar het origineel is gestopt, zodat spelers opnieuw een hele serie Titanen waaronder de Beast Titan, dienen te bekampen waarbij de game het tweede seizoen volgt. De game verschijnt in 2018, op PC, PlayStation 4, PlayStation Vita en Switch.