Nieuws: [TGS] Dead or Alive Xtreme op PC

Door Joni Philips op 24-09-2017 om 08:58 Bron: Gematsu Schaarsgeklede dames die samen een zomerse vakantie nemen. Het is het traditionele recept voor Dead or Alive Xtreme waarvan de nieuwste editie Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation binnenkort voor PC verschijnt. Het is de bedoeling om herinneringen te maken door samen te spelen met de Dead or Alive dames. De game wordt Free-2-Play met microtransacties. Tweeten



