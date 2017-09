Nieuws: [TGS] Nieuwe Sword Art Online op komst

Door Joni Philips op 24-09-2017 om 08:59 Bron: Siliconera Ontwikkelhuis Bandai Namco werkt na Sword Art Online: Memory Defrag aan een nieuwe smartphone-versie van Sword Art Online. Sword Art Online: Integral Factor is een fictieve Online Role Playing Game die Free-2-Play beschikbaar is met microtransacties. Het is hierin de bedoeling te overleven in de dodelijke Sword Art Online wereld nadat alle spelers er opgesloten raken. Tweeten



Andere berichten over Sword Art Online: Integral Factor 09:00 Packshot Sunday - Deel 215

08:59 [TGS] Trailer Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.