Nieuws: [TGS] Meer beelden Yakuza Kiwami 2

Door Joni Philips op 24-09-2017 om 08:58 Bron: Siliconera SEGA blijft continu werken aan nieuwe Yakuza-games, maar het wil de langlopende serie eveneens opnieuw toegankelijk maken voor nieuwkomers. Het maakte daarom eerder een remake van de originele Yakuza, onder de naam Yakuza Kiwami. Deze was een belangrijk succes zodat eveneens Yakuza 2 dergelijke remake ontvangt. Yakuza Kiwami 2 verschijnt hierbij voor PlayStation 4. Tweeten



