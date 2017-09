Nieuws: [TGS] Trailer Pokémon Ultra Sun en Ultra Moon

Door Joni Philips op 24-09-2017 om 08:58 Bron: Gematsu Ontwikkelstudio Game Freak werkt momenteel aan een opvolger voor Pokémon Sun en Moon. Pokémon Ultra Sun en Ultra Moon voor Nintendo 3DS brengt een vernieuwde versie van Alola met een gloednieuw verhaal met in de hoofdrol Necrozma naast het duo Solgaleo en Lunala. Tweeten



Titel: Pokémon Ultra Sun
Type: Game
Releasedatum: 17-11-2017
Ontwikkelaar: Game Freak
Uitgever: Nintendo