Nieuws: [TGS] Trailer Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux

Door Joni Philips op 24-09-2017 om 08:59 Bron: Gematsu Atlus werkt momenteel aan de Nintendo 3DS game Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux die een verfijnde versie vormt van hun Nintendo DS game Shin Megami Tensei: Strange Journey. In de game neemt de speler het op tegen monsters die hij kan vangen om ze zelf te gebruiken in gevechten. Tweeten



