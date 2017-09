Nieuws: [TGS] Eerste gameplayvideo Dragon's Crown Pro

Door Joni Philips op 24-09-2017 om 08:58 Bron: Gamekyo Ontwikkelstudio Vanillaware ontwikkelde met Dragon's Crown een interessante Beat-'Em-All voor PlayStation 3 en PlayStation Vita, waarbij de game met name dankzij zijn prachtige graphics de aandacht trok. Het bedrijf zorgt ervoor dat die graphics middels een PlayStation 4-upgrade nog beter naar voren zullen komen. Ook het geluid wordt bijgewerkt, terwijl cross-play met PlayStation 3 en Vita bewaard blijft. Tweeten



Reacties (1) Pagina: 1 Gast (217.123.147.xxx) op 24-09-2017 om 09:11 Verschrikkelijk vet sfeertje deze game. Maar dan wel met de Engels gesproken stem.

