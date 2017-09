Nieuws: [TGS] Video's Code Vein

Door Joni Philips op 21-09-2017 om 11:19 Bron: Gematsu Ontwikkelhuis Bandai Namco werkt momenteel aan de nieuwe ambitieuze Action Role Playing Game Code Vein voor PC, PlayStation 4 en Xbox One. Code Vein laat de spelers in de huid kruipen van superkrachtige vampiers die hun menselijkheid zijn overstegen. Zij zullen hun krachten moeten benutten tegen allerlei gevaarlijke vijanden die hen gemakkelijk kunnen verslaan.



