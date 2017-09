Nieuws: [TGS] Yakuza Fist of the North Star Gameplay

Door Joni Philips op 21-09-2017 om 11:13 Bron: Gamekyo Yakuza-bedenker Toshihiro Nagoshi heeft duidelijk nood aan een stevige uitdaging. Hij werkt met zijn team daarom niet alleen aan Yakuza Kiwami 2 en Yakuza Online, maar eveneens aan Hokuto Ga Gotoku alias Yakuza Fist of the North Star. Deze PlayStation 4-game combineert de stijl van Yakuza met de Fist of the North Star franchise. Tweeten



