Nieuws: Ontmoet het team van COD: WWII

Door Rene Groen op 20-09-2017 om 16:16 Enkele dagen geleden werd de Career Mode uit Call of Duty: WWII tentoon gesteld en deze video deed ons denken aan Band of Brothers. Om enkele van de broeders uit de game te leren kennen heeft Activision enkele video's vrijgegeven. Ronald "Red" Daniels was een boerenjongen maar inmiddels kennen we hem vooral als een geharde soldaat. Hij is bekend om alles op te geven om te vechten voor zijn land.







Luitenant Joseph Turner heeft jarenlange militaire ervaring en dit helpt hem om zijn mannen levend te houden.







Wanneer de situatie grimmig begint te worden kun je altijd rekenen op Robert Zussman, de beste vriend van Red.







Sergeant Pierson is strict en doet alles volgens het boekje. Je kunt dan ook maar beter aan zijn goede kant blijven, anders krijg je hier spijt van.



Tweeten



Andere berichten over Call of Duty: WWII [18-09-2017] Call of Duty: WWII met Story Trailer [15-09-2017] Open bčta COD: WWII op 29 september [15-09-2017] Call of Duty: WWII in gelimiteerde PS4 versie [06-09-2017] COD: WWII - Multiplayer Upgrade Trailer [27-08-2017] Call of Duty: WWII [25-08-2017] Call of Duty: WWII PC krijgt ook Private Beta [23-08-2017] [GC] Call of Duty: WWII onthult Headquarters [22-08-2017] Speel COD: WWII deze week bij MediaMarkt [15-08-2017] Call of Duty: WW2 met multiplayer beta trailer [05-08-2017] COD: WW II met Valor Collection uitgave [21-07-2017] Call of Duty: WW II met Nazi Zombies mode [18-07-2017] COD: WW II met Strategy Guide voor $129 [16-07-2017] Army of the Dead-trailer COD:WWII gelekt [11-07-2017] COD: WWII hint naar Zombie Mode [06-07-2017] COD: WW II Zombie mode bij Comic-Con [03-07-2017] Geen Call of Duty: World War II voor Switch [17-06-2017] [E3] Kleine verhalen inspireerden COD: WWII [15-06-2017] [E3] Acht multiplayer trailers Call of Duty: WWII [14-06-2017] [E3] Multiplayerbeelden Call of Duty: WWII [13-06-2017] [E3] Geratel van geweren in COD: WWII [05-06-2017] COD: WW II met realistische Zombie mode? [30-05-2017] Operation Cobra in COD: WWII campaign [04-05-2017] Achter de schermen bij COD: WWII [28-04-2017] Achter de schermen bij COD: WWII [26-04-2017] Call of Duty: World War II met debuuttrailer [24-04-2017] Call of Duty: WW II met aparte co-op mode? [22-04-2017] CoD: WWII met PS4 timed-exclusive DLC? [21-04-2017] Call of Duty: World War II aangekondigd [10-02-2017] Nieuwe Call of Duty keert terug naar roots 16:19 NFS Payback in 4K/60fps video

16:09 Forza Motorsport 7 met tweetal video's Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Call of Duty: WWII Type: Game Releasedatum: 03-11-2017 Ontwikkelaar: Sledgehammer Games Uitgever: Activision Blizzard Media:















Meer media Artikelen Games Forum