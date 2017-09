Nieuws: Forza Motorsport 7 met tweetal video's

Door Rene Groen op 20-09-2017 om 16:09 Microsoft en ontwikkelaar Turn 10 zijn bijna klaar om Forza Motorsport 7 met ons te delen. Om alvast vooruit te blikken hebben ze de launchtrailer nu alvast vrijgegeven en tevens gunnen ze ons een blik op de Career Mode.

