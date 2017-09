Nieuws: [TGS] Trailer Monster Hunter World

Door Joni Philips op 19-09-2017 om 11:28 Bron: NeoGAF Capcom werkt momenteel aan een nieuwe grootschalige Monster Hunter game voor PlayStation 4 en Xbox One. De game brengt spelers wereldwijd samen om op avontuur te gaan in een wereld waar grote monsters vrij ronddwalen. De enige manier om te overleven is deze vakkundig en samen neer te halen om hen te slachten. De game verschijnt op 26 januari 2018. Tweeten



