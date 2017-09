Nieuws: Skyrim in VR op 17 november

Door Rene Groen op 15-09-2017 om 15:10 Hoewel The Elder Scrolls V: Skyrim alweer even geleden verscheen is de game nog altijd springlevend middels een release op de Nintendo Switch en een VR-uitgave voor PlayStation VR. Middels een Tweet leren we dat laatstgenoemde versie vanaf 17 november verkrijgbaar is, dezelfde dag als de release op de Switch. Skyrim VR coming to PSVR Nov 17; definitely something to shout about!

Horns designed by MHypothetical, PSVR clips designed by FurySevenSix. pic.twitter.com/RIlo0GHgnV — Bethesda (@bethesda) 15 september 2017 Tweeten



