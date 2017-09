Nieuws: PES 2018 krijgt oude Liverpool legendes

Door Rene Groen op 15-09-2017 om 15:04 Of vroeger alles beter was weten we niet, wel is duidelijk dat er in de voetbalwereld vroeger vele legendes zijn die ook nu nog op handen worden gedragen. Enkele van deze namen maken hun opwachting in Pro Evolution Soccer 2018. Met Robbie Fowler, Michael Owen en Ian Rush zijn er enkele Liverpool legendes in de game aanwezig, Konami maakt nu echter bekend dat het hier niet bij blijft. Ook Steven Gerrard, Steve McManaman, Kevin Keegan en John Barnes zullen aan het spel worden toegevoegd binnen de MyClub modus.





Titel: Pro Evolution Soccer 2018 Type: Game Releasedatum: 14-09-2017 Ontwikkelaar: Konami Uitgever: Konami Media:

