Nieuws: Phantasy Star Online 2 krijgt cloud-based Switch versie

Door Joni Philips op 15-09-2017 om 05:20 Bron: Eurogamer SEGA maakte met Phantasy Star Online 2 een nieuw groots avontuur, een MMORPG waarin het universum aan je voeten ligt. Dat universum was al te verkennen op diverse platforms als PC en PlayStation Vita, maar daar blijft het niet bij. SEGA werkt aan een Cloud-based versie voor de Switch waarbij de speler niets dient te downloaden. Alles wordt gestreamd. Tweeten



Titel: Phantasy Star Online 2 Type: Game Releasedatum: TBA Ontwikkelaar: SEGA Sammy Holdings Uitgever: SEGA Sammy Holdings Media:















