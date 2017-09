Nieuws: Promotionele Sonic Forces Trailer

Door Joni Philips op 15-09-2017 om 05:20 Bron: Siliconera Ontwikkelstudio Sonic Team werkt momenteel hard aan een nieuwe Sonic game die komende herfst moet verschijnen. Sonic Forces voor PC, PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch laat ons opnieuw met Classic Sonic en Modern Sonic spelen die moeten samenwerken in een groot avontuur. Tweeten



