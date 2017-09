Nieuws: WWE 2K18 MyCareer gaat dieper dan ooit

Door Rene Groen op 14-09-2017 om 14:57 2K heeft aangekondigd dat de MyCareer mode uit WWE 2K18 dieper gaat dan voorgaande jaren door je twee verschillende paden te laten kiezen.





De weg naar WrestleMania kan verlopen via de weg van Company Man of Fan Favourite. Afhankelijk van je keuze krijg je andere matches, promo's, allianties en meer. In de MyCareer Mode maken we verder kennis met free-roaming backstage, een update van de promo generator en een verdere verdieping van de invasies, waarin MyPlayers van vrienden een grotere rol in kunnen nemen bij interacties, tag-team allianties, sidequests en meer. Tweeten



