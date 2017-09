Open bèta Ghost War PvP-modus start 21 september

Guns, Gore & Cannoli 2 The Almost Gone White Day: A Labyrinth Named School Fire Emblem Warriors Nieuws: Open bčta Ghost War PvP-modus start 21 september

Door Rene Groen op 14-09-2017 om 14:50 De open bčta van Ghost War, de nieuwe player versus player (PvP) modus voor Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, is van 21 september tot 25 september beschikbaar voor PlayStation 4, Xbox One en PC. Deze open bčta, die beschikbaar is voor iedereen (ook voor spelers die de game niet bezitten), is te pre-loaden vanaf 19 september. De volledige modus, Ghost War, verschijnt deze herfst als gratis update voor alle spelers van Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands.



De open bčta brengt vijf van de acht unieke mappen en zes van de twaalf kenmerkende klassen, elk met eigen wapens, aanpassingsmogelijkheden en meer. Ghost War introduceert daarnaast nieuwe PvP-opties zoals dekkingsvuur en geluidsindicaties om een militair-strategische multiplayermodus te creëren waarin samenwerking centraal staat.



Kom meer te weten over Ghost War en de open bčta tijdens de Ghost War Premiere op 19 september om 18:00 uur via





