Syberia komt naar de Nintendo Switch

Door Rene Groen op 14-09-2017 om 14:47 Mindscape en Microďds kondigen aan dat de bekroonde adventure game Syberia, gecreëerd door de Belgische kunstenaar Benoît Sokal, op 20 oktober verschijnt voor de Nintendo Switch. Syberia 1 vertelt het verhaal van Kate Walker, een jonge New Yorkse advocate die door haar advocatenbureau naar een klein dorpje in de Franse Alpen wordt gestuurd. Haar missie: voltooi de onderhandelingen over de aankoop van een automatonfabriek uit naam van een grote multinational.



Ga mee met Kate Walker op een uitzonderlijk avontuur, dat haar helemaal naar het westen van Europa zal brengen en het oostelijke deel van Rusland. Ontmoet indrukwekkende personages en betoverende locaties terwijl je op zoek bent naar sporen van Hans Voralberg, een geniale uitvinder van automatons.



