Nieuws: Nieuwe Super Mario wereld in foto's

Door Stefan van B op 14-09-2017 om 05:40 Bron: StrangePow Het aantal koninkrijken in Super Mario Odyssey wordt voorlopig nog goed geheim gehouden door Nintendo. Ondertussen hebben we al diverse spelwerelden gezien zoals New Donk City, maar er ligt nog meer in het verschiet. Er zijn namelijk foto's van een persevenement uit Duitsland verschenen waarin schijnbaar nieuwe spelwerelden speelbaar waren. Veel is er in de foto's niet te zien, maar het is goed te weten dat er straks nog genoeg te ontdekken zal zijn. @GameXplain @TylerRuziak @Apermacs Sneak peaks of a new #SuperMarioOdyssey kingdom from a press event here in Germany! (pictures not mine) pic.twitter.com/Vp0TjG2ZMl — StrangePow aka SHOZO (@StrangePow) 13 september 2017 Tweeten



Andere berichten over Super Mario Odyssey [09-09-2017] Super Mario Odyssey verkent skyline NDC [01-09-2017] Meer beelden van Super Mario Odyssey [28-08-2017] Geen centrale hub in Super Mario Odyssey [25-08-2017] [GC] Charles Martinet bekijkt Mario Odyssey [24-08-2017] [GC] Super Mario laat nieuwe Kingdoms zien [03-08-2017] Mario verliest Sombrero in Odyssey packshot [24-07-2017] Super Mario Odyssey in Deep Woods video [06-07-2017] Geen Game Over in Super Mario Odyssey [29-06-2017] Super Mario Odyssey [16-06-2017] [E3] Coöperatieve beelden Super Mario Odyssey [15-06-2017] Mod brengt Mario's pet-krachten naar N64 [15-06-2017] [E3] Super Mario toont meer gameplay [14-06-2017] [E3] Half uur gameplay Super Mario Odyssey [13-06-2017] [E3] Super Mario Odyssey in oktober [18-01-2017] Meer details over Super Mario Odyssey [13-01-2017] [Upd.] Super Mario Odyssey aangekondigd 05:40 Destiny 2 met Leviathan Raid teaser

15:26 Achievements Dishonored: Death of the Outsider Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.