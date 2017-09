Nieuws: Destiny 2 met Leviathan Raid teaser

Door Stefan van B op 14-09-2017 om 05:40 Bron: DualShockers Bungie zal vandaag de eerste Raid uitgebrengen voor Destiny 2, genaamd Leviathan. Sinds de release vorige week zijn er al 1.2 miljoen spelers die de digitale spelwereld zijn gaan verkennen. Met de nieuwe raid kunnen al ver gevorderde spelers een nieuwe uitdaging vinden, met uiteraard hogere bonussen. Tweeten



05:40 Sonic Forces in veel nieuwe gameplay

05:40 Nieuwe Super Mario wereld in foto's

