Vandaag de dag zijn apparaten met iOS en Android niet weg te denken. Vrijwel iedere smartphone, TV streamer of microconsole draait wel op het besturingssysteem van Apple of Google. Ook games zijn niet weg te denken op deze platformen, maar het ecosysteem is wel wezenlijk anders. Vandaag een column over waarom Microconsoles met deze besturingsystemen geen succes zijn (voor nu). We kunnen wel stellen dat mobile gaming een groot succes is in zijn eigen recht. Apps zoals Pokemon Go, Flappy Bird, Angry Birds… we spenderen een groot deel van onze werkzame dag met iets anders te doen dan echt werken, wat gelijk de verslavende werking verklaart van deze titels. Toch blijven de grote successen vooral beperkt tot ‘’casual’’ titels – games die een algemeen, grootschalig publiek aanspreken waar zelfs opa en oma nog de charmes van in kunnen zien.



Uiteraard zijn er ook shooters zoals NOVA en Modern Combat of Implosion, maar ik ben van mening dat touchscreen controls qua accuratesse nog onder dat van een propere controller zitten (om nog maar over keyboard en muis te zwijgen). Met andere woorden, op smartphones verwacht ik eerder dat casual titels de dienst uit zullen blijven maken, zeker wanneer Android geen universele controller schema’s zal hebben.



En het is zo zonde. Want de wat populairdere serieuze titels zoals Dead Trigger verdienen het om gespeeld te worden. Ze komen zelfs al met controller support out-of-the-box. Het is zelfs dusdanig slecht geregeld, dat sommige ontwikkelaars de sprong maken naar PC en consoles (Dead Effect) om een groter publiek te bereiken. Maar ook daar komen zij obstakels tegen, ironisch genoeg door hun mobiele achtergrond. Daarover later meer.



Je zou denken dat een tussensprong naar een equivalent platform een veiligere investering een betere optie is. Waar de Ouya een specifiek apparaat was, zijn er vandaag de dag veel kastjes te koop, meestal gebaseerd op Android, maar ook de Apple TV volstaat, die prima als goedkope spelcomputer kunnen optreden – de zogeheten TV Boxes/Microconsoles. Veelal worden deze helaas geleverd met allerlei illegale streaming apps, aangezien deze doosjes voornamelijk bedoeld zijn als media streamers.



Helaas blijven de gaming capaciteiten van deze doosjes zwaar onderbelicht – En wellicht ook met reden. Hoeveel relatief veel titels TV box support hebben, zit je wel vast aan de aanschaf van een aparte controller, welke de meeste fabrikanten sowieso niet mee leveren. Daarnaast is er het eerder genoemde gebrek aan een universele controller standaard op Android apparaten, waardoor je een enorme keuze hebt aan controllers om uit te kiezen. En hoewel dat als een voordeel klinkt, is het juist nadelig, omdat games maar een beperkt aantal soort controllers ondersteunen.



Een groter probleem is echter de benadering van ontwikkelaars als het om mobile gaming aankomt – En consequent dus ook ook op microconsoles. Zij zien dat de casual titels veel meer geld opleveren, maar ook dat serieuzere titels op touchscreens minder goed werken. Daarbij komt ook dat iOS/Android veel tussenlagen hebben in de hardware, waardoor er ook niet gauw het onderste uit de kan worden gehaald. Nvidia’s eigen Shield TV illustreert dit overigens perfect. Via diens Lightspeed Studios brachten zij een aantal overzettingen uit van bestaande PS360 titels, waarbij de performance (o.a Metal Gear Rising) of resolutie (Tomb Raider: Definitive Edition) nogal wat te wensen over lieten en ook Gearbox liet in een paper weten de nodige barričres te ervaren toen het Borderlands 2 en The Pre-Sequel naar Shield TV overbracht.



Daar schuilt naar mijn idee het probleem dat microconsoles geen succes zijn op dit moment – Ontwikkelaars kunnen om verschillende redenen geen AAA ervaring overzetten zonder compromissen waardoor titels vaak eruit zien als Wii titels op hogere resoluties met extra effecten, of we blijven steken op PS360 overzettingen die niet altijd de beste performance neerzetten. Mede hierom maken sommige ontwikkelaars de stap naar andere platformen, zoals Badfly Interactive. Zij brachten diens Dead Effect 2 naar PS4 en XBO, maar hier werkte juist hun mobiele achtergrond tegen hun op het gebied van visuals – Doordat mobiele hardware niet ten volle kan worden benut, zullen de assets die je maakt niet veel veranderen als je naar consoles overstapt. Je ontwikkelt immers voor een platform wat is gericht op streaming, social media en casual gaming, niet op AAA gaming.



Toch gloort er hoop aan de horizon. Doordat mobile gaming technisch een stuk rapper vooruitsnelt dan de ecosystemen op PC en console krijgen we nu titels in ontwikkeling die op zijn minst visueel niet zouden misstaan op last-gen hardware, zoals Shadowgun: Legends of Modern Combat: Versus. Bij deze titels wordt er meer en meer gebruik gemaakt van de beschikbare hardware en word er ook een proper budget tegenaan gegooid. Doordat games er nu uitzien als propere console titels, is het naar mijn idee ook voor Google, Android en Apple/iOS aantrekkelijker om deze games geschikt te maken voor hun TV streaming platformen. Immers, op het grote scherm zullen deze games beter tot hun recht komen met een propere controller.



We staan dus mijn inziens aan de vooravond van een verschuiving binnen mobile gaming. Nu ontwikkelaars deze ecosystemen meer serieus lijken te nemen, mede ook o.a. door de Nintendo Switch (welke dezelfde hardware bezit als de Shield TV) is er een kans dat microconsoles een tweede leven krijgen. Voor zon 30-40 euro haal je een kastje in huis dat zulke games redelijk zou moeten kunnen draaien, in ieder geval op 720p resoluties, dus rond de performance van last-gen. Of dit bewaarheid zal worden, zal afhangen van de heren/dames ontwikkelaars bij Google en Apple.