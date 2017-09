Nieuws: ELEX toont The Cleric Faction

Door Stefan van B op 13-09-2017 om 05:33 Bron: All Games Delta De Duitse ontwikkelstudio Piranha Byes is bekend van de Gothic en Risen series, maar in samenwerking met uitgever Nordic Games komen ze met een geheel nieuw project, ELEX genaamd. Kenmerken die het spel moeten onderscheiden zijn originele karakters, gemuteerde schepsels en diepe morele keuzes. Vandaag krijgen we een impressie van The Cleric Faction te zien, een religieuze sekte binnen de wereld van ELEX. Tweeten



Andere berichten over ELEX [27-06-2017] Twaalf minuten ELEX [07-06-2017] ELEX laat ons gameplay bekijken [02-06-2017] ELEX met CGI trailer; komt in oktober [07-05-2017] ELEX met in-game beelden [21-04-2017] Nieuwe trailer van ELEX [20-08-2016] Nieuwe beelden van ELEX [30-05-2016] Piranha Bytes stelt Elex aan ons voor [02-07-2015] Piranha Bytes werkt aan ELEX 05:33 thatgamecompany kondigt Sky aan

05:33 Mega Man actie in Marvel vs. Capcom Infinite Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.