thatgamecompany kondigt Sky aan

Door Stefan van B op 13-09-2017 om 05:33 Bron: All Games Delta Ontwikkelaar thatgamecompany heeft in het afgelopen decennia enkele pareltjes uitgebracht. Titels als fl0w en Flower wisten al veel indruk te maken, maar het pronkstuk Journey wist velen te ontroeren. Het is dan ook bijzonder interessant om te volgen wat het nieuwste project van deze getalenteerde studio zal gaan worden. Na een zomer hard te hebben gewerkt heeft thatgamecompany aangekondigd te werken aan Sky, een social adventure game die binnenkort uit zal komen op iPhone, iPad en Apple TV. De game is niet exclusief voor Apple platformen, de game komt er simpelweg als eerst op uit.



De afgelopen jaren heeft de studio geluisterd naar berichten van fans die vertelden hoeveel plezier ze beleefden aan Journey, een game die veelal samen werd gespeeld met geliefden. Hieruit kwam de vraag voort of er een game gecreëerd kon worden waarin ze ook echt samen konden spelen, een vraag waarmee de studio aan de slag ging. Het is hierom dat er is besloten de titel op mobiele platformen uit te brengen, apparaten die door vele mensen in bezit zijn.



Zoals gebruikelijk bij titels van thatgamecompany is het lastig uit te leggen waar de game nu exact over gaat. De essentie volgens de studio is dat de game speciaal is gemaakt om te spelen en te beleven met geliefden en familie. Stel je een bezoek aan een pretpark voor en denk aan de blijvende herinneringen, zoiets zal Sky moeten worden. Om toch een idee te geven van wat de game moet worden heeft de studio een video vrijgegeven met enkele eerste beelden en een interview met Geoff Keighley.







