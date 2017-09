Nieuws: Fortnite Battle Royale brengt 100 spelers bijeen

Door Stefan van B op 13-09-2017 om 05:33 Bron: All Games Delta Epic Games heeft aangekondigd dat Fortnite op 26 september aanstaande een nieuwe uitbreiding zal krijgen getiteld Fortnite Battle Royale. In één immense map, een gevechtsbus en tezamen met de kenmerkende Fortnite gameplay worden maximaal honderd spelers bijeengebracht. Het ontwikkelteam geeft aan dat de modus bij de launch misschien nog niet geheel stabiel zal zijn, maar zijn er zeker van dat deze PvP modus een gegarandeerd succes zal zijn. Het is daarbij direct een goede week om in te stappen: deze week is er namelijk 25% korting op de verschillende edities van de game.

Titel: Fortnite
Type: Game
Releasedatum: 25-07-2017
Ontwikkelaar: Epic Games
Uitgever: Gearbox Software















