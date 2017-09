Fire Emblem Warriors Gwent: Thronebreaker Parascientific Escape Vol. 3 Warriors All-Stars Nieuws: Edge ziet niets in Agent of Mayhem

Door Rene Groen op 11-09-2017 om 18:29 Bron: Gamefront Het nieuwe magazine van Edge ligt in de winkels en zoals altijd kijken wij ook nu mee welke cijfers ze aan games hebben gegeven. Doen ze hun reputatie van streng eer aan of zijn ze softer geworden?

- Agent of Mayhem (PS4/Xbox One, Deep Silver): 4

- Knack 2 (PS4, Sony): 5

- Matterfall (PS4, Sony): 5

- Nidhogg 2 (PS4, Messhof): 7

- Sonic Mania (PS4/Xbox One, Sega): 7

- Lawbreakers (PS4, Boss Key): 8

- Uncharted: The Lost Legacy (PS4, Sony): 8

- Yakuza Kiwami (PS4, Sega): 8

- Mario + Rabbids: Kingdom Battle (Switch, Ubisoft): 9

Het antwoord ligt mogelijk ergens in het midden, we zien namelijk zowel teleurstellingen als games die je niet mag missen. In de eerste categorie vallen Agents of Mayhem, Knack 2 en Matterfall die allen een onvoldoende halen. Het geld wat je hiermee bespaart kun je dan ook beter uitgeven aan de PlayStation 4 titels Lawbreakers (die ook op de PC is verschenen), Uncharted: The Lost Legacy en Yakuza Kiwami of de Nintendo Switch exclusive Mario + Rabbids: Kingdom Battle. Tweeten



