Nieuws: Conroy: 'Er komt geen nieuwe Batman'

Door Rene Groen op 11-09-2017 om 18:25 Bron: Batman-News Ontwikkelaar Rocksteady wist met Batman: Arkham Knight een mooi einde aan de serie te geven, toch bleef er nog altijd hoop onder fans dat ze niet geheel klaar waren met de franchise. Dit sprankje hoop krijgt echter een klap in het gezicht van Kevin Conroy.

quote: “I can’t believe that they’re not going to do another one, but they’re not. Isn’t that amazing?. They made literally billions of dollars on those games, but no, there’s no plan to do another one. Sorry."

De vraag is natuurlijk waar Rocksteady momenteel mee bezig is, hun laatste titel was Batman: Arkham VR die vorig jaar oktober verscheen.



