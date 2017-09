Nieuws: Trailer Raiden V: Director's Cut

Door Joni Philips op 10-09-2017 om 12:23 Bron: VG247 Ontwikkelstudio Moss werkt momenteel aan een PC en PlayStation 4-versie van hun voormalige exclusieve Xbox One Shoot-'Em-Up Raiden V: Director's Cut. Deze versie krijgt onder andere een lokale coöperatieve modus. De game verschijnt op 6 oktober 2017 in Europa. Tweeten



Andere berichten over Raiden V: Director's Cut [01-05-2016] Raiden V komt in mei [16-02-2016] Nieuwe beelden Raiden V [12-12-2015] Raiden V met Trailer [19-09-2014] [TGS] Raiden V naar Xbox One 12:33 LEGO Dimensions roept Beetlejuice

12:19 Bleach ontmoet Pokémon GO in Paradise Lost Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.