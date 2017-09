Nieuws: Super Mario Odyssey verkent skyline NDC

Door Stefan van B op 09-09-2017 om 13:42 Bron: DualShockers Super Mario Odyssey lijkt één van de grootste titels van het jaar te worden. Na het aflopen van onze eigen speelsessies schreeuwden we om meer van de game te mogen spelen, maar daarvoor zullen we echt nog even moeten wachten. Gelukkig verschijnt er zo nu en dan weer wat nieuwe gameplay. Zo kunnen we vandaag de skyline van New Donk City bewonderen in onderstaande beelden van Game.

