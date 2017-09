Nieuws: Launchtrailer Monster Hunter Stories

Door Stefan van B op 09-09-2017 om 13:37 Bron: Gamed Gisteren verscheen Capcom's nieuwste Monster Hunter avontuur voor de Nintendo 3DS. Monster Hunter Stories onderscheidt zich van de traditionele Monster Hunter titels door zich meer in de trant van klassieke RPG's te plaatsen. Nu de game uit is kunnen we allen ontdekken of deze zet geslaagd is. De launchtrailer geeft alvast een goede impressie.

Tweeten



Andere berichten over Monster Hunter Stories [01-08-2017] Avontuurlijke trailer Monster Hunter Stories [27-06-2017] Monster Hunter Stories demonstreert update [25-06-2017] Monster Hunter Stories in september [11-10-2016] Monster Hunter Stories met tweetal uur beelden [07-10-2016] Trailer Monster Hunter Stories [06-10-2016] Monster Hunter Stories toont Amiibo [04-10-2016] Monster Hunter Stories laat ons monsters opvoeden [02-10-2016] Openingsvideo Monster Hunter Stories [27-09-2016] Reclamespots Monster Hunter Stories [22-09-2016] Nieuwe video Monster Hunter Stories [21-09-2016] Beelden Monster Hunter Stories [15-09-2016] Nieuwe Monster Hunter Stories beelden [09-09-2016] Monster Hunter Stories toont Zelda samenwerking [19-08-2016] [GC] Nieuwe video Monster Hunter Stories [16-08-2016] Monster Hunter Stories met Deviljho Trailer [14-08-2016] Meer video's Monster Hunter Stories [05-08-2016] Monster Hunter Stories toont zijn wereld [03-08-2016] Nieuwe trailer Monster Hunter Stories [26-07-2016] Duo Monster Hunter Stories Trailers [24-07-2016] Khezu in Monster Hunter Stories Trailer [22-07-2016] Monster Hunter Stories met Trailer [21-07-2016] Video Monster Hunter Stories [20-07-2016] Monster Hunter Stories toont Qurupeco [16-07-2016] Nieuwe video's Monster Hunter Stories [07-07-2016] Monster Hunter Stories krijgt eigen Amiibo's [02-06-2016] Lange gameplayvideo Monster Hunter Stories [15-01-2016] Trailer Monster Hunter Stories [17-09-2015] [TGS] Nieuwe video's Monster Hunter Stories [07-09-2015] Monster Hunter Stories met screenshots [14-04-2015] Trailer Monster Hunter Stories 13:42 Super Mario Odyssey verkent skyline NDC

09:00 Uitgebreide blik op Middle-earth: Shadow of War Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.